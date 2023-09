Kontrollen resulterede i, at 50 chauffører fik udskrevet bøder samlet for 1,5 millioner kroner. Alle chaufførerne var udlændinge, hvoraf tre af køretøjerne tilhørte danske vognmænd.

Bøden for ulovligt at holde regulært ugehvil i køretøjet er 10.000 kroner for chaufføren og 20.000 kroner til virksomheden bag.

Langt de fleste bødepenge er allerede inddrevet, og i de resterende få tilfælde er køretøjet tilbageholdt, indtil bøden er betalt.