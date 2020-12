Politiforlig: Syv nye stillinger til digital udrejsekontrol og stikprøver

Regeringen indgik tirsdag en aftale, der skal styrke politiet og anklagemyndigheden de kommende tre år.

Pengene til det skal hentes fra blandt andet højere bødetakster, flere trafikbøder og højere gebyr på køreprøver.

Ud over regeringen er Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige med i aftalen. Venstre valgte at stå uden for aftalen, da man var uenig i finansieringen.