Politiker faldt om på grund af stress - alligevel bliver han i politik

Ved siden af politikken har han et fuldtidsarbejde, fire børn og en hustru, som arbejder på deltid.

- Mine børn spørger mig nogle gange, hvorfor jeg er i politik, og jeg må bare svare, at jeg brænder for det og gerne vil gøre en forskel til gavn for dem og min landsdel. Det tror jeg, at jeg kan med politik, siger Theis Kylling Hommeltoft, der har lært at lytte til sin krops signaler, prioritere i møder hvis han har for travlt og så at meditere på hjertelægens opfordring.

Det er lige præcis et år siden, at Marion Mortensen var sygemeldt fra sit politiske arbejde. Hun er i gang igen, og det har været positivt at vende tilbage.

- Det var en overvindelse at trække stikket. Der skal lidt mod til, men jeg har kun oplevet positive reaktioner på det, siger Marion Mortensen.