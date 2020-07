Politiker stærkt provokeret af politiet

Den radikale folketingsmand Nils Sjøberg, valgt i Sydjyllands Storkreds, kalder det stærkt provokerende, at Syd- og Sønderjyllands Politi foreslår grænsependlere, at de kan køre en omvej på 44 kilometer for hurtigere at krydse grænsen.

Mange med bopæl i det ene land og arbejde i det andet er generet af væsentligt forlængede ventetider, når de krydser en af de få dansk-tysk grænseovergange, som her i coronatiden holdes åbne.

- Jeg kan ikke tro, at ministeren er vidende om, at politiet nu anbefaler flere tusinde pendlere i grænselandet at køre en omvej på 44 kilometer hver dag for at komme på arbejde over grænsen. Niels Sjøberg, MF, Radikale Venstre

Før var der 16 åbne grænseovergange, nu er der fem, og derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands bilisterne til at krydse grænsen ved Pebersmark, hvor ikke særligt mange bilister kører over.

Fra Padborg-overgangen vil det være en omvej på 44 kilometer tur-retur.

Læs også Politiet: Brug Pebersmark i stedet

Kom selv og se

Nu inviterer Nils Sjøberg justitisminister Nick Hækkerup en tur til grænsen, så han selv kan se, hvad der foregår.

- Stærkt provokeret af politiets forslag om at pendlere ved grænsen skal køre en omvej på 44 kilometer for at komme på arbejde, har jeg netop sendt justitsministeren en mail. Jeg kan ikke forestille mig, at ministeren ved, hvad der sker, skriver Sjøberg til TV SYD.

Nils Sjøberg, Radikale Venstre.

Lav et lokalt spor

- Jeg respekterer til fulde, at et flertal i Folketinget ønsker at opretholde en grænsekontrol af politiske årsager, selv om sundhedsmyndighederne ikke finder dette nødvendigt. Kunne ministeren overveje at man laver et lokalspor til pendlere og borgere, som bor i grænselandet, så de lettere kan passere over grænsen? Sådan spørger Nils Sjøberg nu justitsministeren for anden gang på en uge.

Intet svar

Han oplyser, at han endnu ikke har modtaget svar på sin første henvendelse.

- Derfor tillader jeg mig at genfremsende mine forslag, skriver Niels Sjøberg.