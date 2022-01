Politikere og borgere tager sig til panden over 3 meter lang fiskefilet

Politisk uenighed

Flere politikere forstår dog ikke, hvorfor en tre meter lang fiskefilet skulle være kunst.

Blandt andre Jette Julius Kristiansen, der indtil nytår var byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti i Aabenraa Kommune, hvor hun selv sad med i Kultur- og fritidsudvalget og i Vækstudvalget for land og by.



- Politisk har jeg beskæftiget mig med kunst og kultur i mange år. Jeg holder af moderne kunst og maler også lidt selv. Derfor ved jeg noget om det; og en fiskefilet er altså ikke kunst. Den passer slet ikke ind i passagen, hvor den skal placeres. Der er hverken restauranter eller caféer i nærheden, som en fiskefilet relaterer til, siger Jette Julius Kristiansen til Jyllands-Posten.



De to udvalg, som Jette Julius Kristiansen var med i, valgte ifølge Jyllands-Posten at udlicitere opgaven med at udvælge kunst til blandt andre kommunens billedkunstråd.

Også Philip Tietje (Venstre), der indtil nytår var formand for Vækstudvalget for land og by, studsede i første omgang over fiskefileten, oplyser han til Jyllands-Posten.

Men han fremhæver, at det ikke er en sag for politikerne, når først de har besluttet at overlade kunstvalgene i kommunen til blandt andre billedkunstrådet.