Politisk uenighed om droppet læseferie

Det er Theis Kylling Hummeltoft (A), der er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, der mener, at det er et forkert initiativ, som skolelederne har taget.

Skolelederne har op til de mundtlige prøver i 9. klasse ændret læseferien til en skemalagt forberedelsesperiode på skolen.

Det sker i et forsøg på at forbedre elevernes karakterer. Her viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 15,3 procent af eleverne i Aabenraa Kommune ikke består fagende dansk og matematik.

Formanden Børne- og Uddannelsesudvalget, Rasmus Elkjær Larsen, bakker dog op om skolelederne. Han mener, det er en god idé, hvis det kan løfte elevernes karakterer.