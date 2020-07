To polske mænd dømt for hæleri af 32 cykler

De to mænd blev i maj stoppet i en lastbil nær Padborg fyldt med 32 cykler.

Det er ikke lykkes politiet at fastslå, hvem der har stjålet cyklerne - og de to polske mænd nægtede sig skyldige i tyveri og hæleri af cyklerne

To mænd på 24 og 28 år, begge polske statsborgere, blev tirsdag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg hver idømt tre måneders ubetinget fængsel samt udvisning i seks år for hæleri af 32 cykler.

De to mænd blev anholdt lørdag den 23. maj tidligt om morgenen i en lastbil på Sønderjyske Motorvej nær Padborg af en patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I lastbilen var der 32 cykler, heraf flere mærkevarecykler. Det er i forbindelse med efterforskningen lykkedes politiet at dokumentere, at 15 af de 32 cykler var stjålet. Og da de to polske mænd ikke kunne give nogen troværdig forklaring på, hvor de øvrige 17 cykler stammede fra, fandt retten det bevist, at alle 32 cykler var blevet hælet.

UKA Vest har opgjort den samlede værdi af de 32 cykler til 200.000 kroner.