Potentielt mere skadelig end cannabis: Styrelse advarer mod ulovlige e-cigaretter

Flere omtaler i medierne af unge, der er blevet indlagt med alvorlig forgiftning efter brug af såkaldte puffbars eller e-cigaretter, får atter Sundhedsstyrelsen til at advare mod den ulovlige form for e-cigaretter.

Fem unge sønderjyder indlagt efter at have røget ulovlige puffbars

- De seneste hændelser understreger et behov for at gentage advarslen og opfordre til, at forældre taler med deres teenagere om risikoen ved e-cigaretter og puffbars, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Blandt andet advarede Tønder Kommunes misbrugskonsulent tidligere i januar mod de farlige puffbars, efter at fem unge inden for et kort periode er blevet indlagt med forgiftninger, efter at have røget de ulovlige e-cigaretter. Og selvom det både er forbudt at sælge og besidde puffbars, som kan medføre alvorlige forgiftninger, er de alligevel nemme at få fingrene i.

Sundhedsstyrelsen kan ikke udtale sig om de konkrete tilfælde.

Men via tilbagemeldinger fra retskemiske afdelinger i Danmarks største byer i denne uge er styrelsen blevet gjort bekendt med, at der stadig kan være euforiserende stoffer i puffbars og flydende væske til e-cigaretter.