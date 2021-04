Protese-brugere føler sig overset i Aabenraa

Op og ned ad kantstenen træder han. Det er ikke uden nervøsitet og let øget åndedræt, at Steen Christiansen fra Aabenraa kommer igennem den lille øvelse.

- Det er lidt som at træde op i himlen. Det gode ben først, siger han og griner.

Siden han i 2019 fik amputeret sit højre ben, har han ønsket sig et såkaldt elektronisk knæ. Det elektroniske knæ hjælpe med at stabilisere Steen Christiansen, hvis han skulle støde på eksempelvis en kantsten eller en ujævn flise. Men i følge Aabenraa Kommune, er han kategoriseret som stillesiddende, og derfor har han ikke behov for det mere avancerede og dyrere knæ.

- Jeg er låst herinde. Den her følelse af, at jeg ikke bare kan gå ud og gå en tur, det er forfærdeligt.

Før Steen Christiansen fik amputeret benet, kunne han både cykle, gå ture med hunden og spille golf. Men efter at have oplevet faldulykker mere end 20 gange med det simple, mekaniske knæ, tør han ikke nær det samme som før.

- Jeg savner at komme ud at cykle eller at spille golf. Jeg føler, at al min livskvalitet er væk.

Kommunen ser for snævert på lovgivningen

Med et elektronisk knæ er der næsten ingen grænser for, hvad man kan selvom man mangler et ben.

- Med det rette knæ kan man anse, ro kajak, cykle og endda gå på marker. Der faktisk næsten kun formen, der sætter begrænsningen, fortæller formand for Amputationsforeningen, Marianne Palm.

Det er også Marianne Palm, der retter kritik mod den måde, som Aabenraa Kommune giver deres bevillinger til proteser.

- Der er et udtryk i serviceloven, der hedder "bedst egnet og billigst muligt". I Aabenraa Kommune skæver de ikke til "bedst egnet" - men er bare helt fokuserede på billigst muligt. Det er klart, at kommunen skal forvalte skattekronerne, men når man fokuserer på billigst muligt, ser man slet ikke personen bag. Sådan siger Marianne Palm.

Jeg vil være en person, ikke et nummer

En anden Aabenraa-borger der er træt af at slå med kommunen om bevillinger til protese, er Astrid Jepsen. Hun er mor til tre og har haft benprotese hele livet.

- Der er livskvalitet, der går tabt. Man føler somme tider, at der er ting, som kommunen lukker øjnene for selvom de ved, hvad det bedste valg vil være. Det er for nemt at kigge på to tal, kommunen bliver nødt til se på hver enkelt person bag protesen i stedet for at putte dem i forudbestemte kasser.

For Karsten Meyer Olesen, (S), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune er kritikken skudt over målet.

- Det er simpelthen ikke rigtigt, at vi kører råt efter det billigste. I vores kvalitetsstandarder står der meget tydeligt, at vi skal se på, hvad der er bedst for borgeren, og hvilken kategori borgeren er i. Og når det er lagt fast, så kigger vi på prisen hos de forskellige bandagister, siger Karsten Meyer Olesen.