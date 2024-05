Rally gør dem tættere - og kun én ting tæller

For Emilie Boisen, der til dagligt læser til sygeplejerske i Aabenraa, er rally blevet kvalitetstid med sin far - og hun har ikke fortrudt, at hun som 19-årig bød ind på opgaven på passagersædet.

- Det er fucking fedt og en helt unik oplevelse.

Men når sporten deles med ens far, har Emilie Boisen en ambivalent følelse.

- På den ene side er det altid fedt at køre med ham - og jeg har størst tillid til hans evner. Men vi er også påpasselige med ikke at tage det med hjem, hvis det ikke går så godt.