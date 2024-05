Rally indtager vejene i Aabenraa

Her skal 65 hold - på tværs af forskellige klasser - skrabe point sammen til det samlede mesterskab, der bliver afgjort i oktober.

I klassen 'historisk', der er for biler før 1990, dyster far og datter, Kim og Emilie Boisen fra Broager. For dem er rally en sport, som gør dem tættere.

- Når vi er i miljøet, så synes folk, det er fedt. Det er jo sportsfolk. Og én ting er at gå med til fodbold og råbe på sidelinjen, men at man begge brænder for det. Det er fantastisk.



Kim Boisen har kørt rally i 45 år og er 4-dobbelt danmarksmester. Løbet i Aabenraa er 2. runde ud af seks i løbet af sæsonen.