Rammer maraton og halvmaraton nummer 200 på samme dag

Det ville være oplagt at spørge Hans Renkwitz fra Aabenraa, hvad han løber fra?

I dag krydsede han målstregen til først et maraton, og senere på dagen spændte han igen løbeskoene og gennemførte et halvmaraton. Dermed han nu rundet 200 maratonner og 200 halvmaratonner på otte år.

- Lige nu er det bare fedt. Første runde der skulle benene lige lidt i gang, siger Hans Renkwitz, efter han kommer i mål fra sit andet løb i dag.

I starten skulle jeg bare ud og prøve et maraton, og så lige pludselig skulle jeg også prøve at løbe en hver måned. Hans Renwitz, Pædagog, Aabenraa

Begge løb blev gennemført til Rødekro Cannonball. Her stod Hans Renkwitz klar til start kl. 9.00 til maraton og nåede i mål på en tid på 3:54:14. Og en time senere stod han så klar igen kl. 14.00 til at løbe halvmaraton, hvor han nåede i mål på tiden 1:59:06.

- Jeg tilpassede bare tempoet efter det hele. Så var det ikke så galt. Men man kunne godt mærke det i benene.

Hans Renkwitz løb sit første halvmaraton i 2012. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Har løbet to halve og hele maraton hver måned

Som milepælen antyder, er Hans Renkwitz "helt tosset med sport". Kigger man på kalenderen og tallene, svarer det til, at Hans Renkwitz har løbet over to halve og to hele maratonner om måneden de seneste otte år.

- I starten skulle jeg bare ud og prøve et maraton, og så lige pludselig skulle jeg også prøve at løbe en hver måned, og så skulle jeg prøve at løbe to i måneden, og så skulle man løbe to i en weekend. Og så gik det pludselig over i bare det sociale, fordi det var faktisk meget hyggeligt at løbe sammen med andre, siger Hans Renwitz.