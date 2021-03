Rapport om grænsehandel: Købmand gik fra ti kasser øl til 100

Aluminiumsdåser i spandevis

Ifølge den ny rapport er der også betydelige summer at hente, hvis der bliver købt flere danske dåser med pant. Det vil årligt sikre omkring 400 mio. flere aluminiumsdåser til genanvendelse, fordi der vil være færre tyske dåser uden pant.

Netop pant er også et brandvarmt emne hos Peter Damgaard Madsen.

- Jeg tror ikke, det er realistisk, at Danmark og Tyskland kan blive enige om løn, moms og afgifter. Derimod tror jeg, at hvis man for eksempel krævede, at øl og sodavand skulle have pantmærker påsat, når de transporteres over grænsen, så ville de tyske butikker hurtigt finde ud af at få pant på dem. Derudover tror jeg også, at en begrænsning af antallet af varer kunne give lidt, fortæller Peter Damgaard Madsen.

Flere job i dagligvarehandlen

Hvis rapportens konklusioner holder stik, så vil den skønnede 4,2 procent øgede omsætning skabe 4.800 fuldtids- og deltidsjob i Danmark.

Det stemmer meget godt overens med SuperBrugsen i Padborgs beregning.

- Lige nu er den øgede omsætning usikker. Det afhænger jo af lukkede grænser og restriktioner. Kunne jeg derimod lave mere langsigtede planer ved for eksempe reguleringer, så kan jeg se, at jeg vil skulle ansætte ti procent flere medarbejdere. Det svarer til fem ekstra ansatte ud over de nuværende 50, fortæller han.

Endelig peger rapporten også på, at staten og kommunerne vil få en merindtægt på mindst to mia. kroner i skatter og afgifter hvert år.