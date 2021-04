Regeringen vil tage 88.500 hektar lavbundsjord ud af drift - Landmænd glæder sig over frivillighed

I regeringens udspil til reduktion af CO2-udslip fra landbruget peger de på lavbundsjord, som et af stederne, hvor man kan få en gevinst.

Lavbundsjord findes i landbruget, hvor det bruges til alt fra at have dyr gående til at dyrke afgrøder på. Ifølge en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil regeringen afsætte 3,6 milliarder kroner til at gøre noget ved lavbundsjorden og dermed opnå en reduktion af CO2-udslippet.