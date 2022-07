Region tvinger sønderjysk virksomhed til at lukke grusgrav – kan få store konsekvenser for hele branchen

Naboklage fra 2020 spøger stadig

Hele problematikken kan dateres tilbage til 2020, hvor en af naboerne til grusgraven klager til Region Syddanmark.

Naboen mener, at grusgraven larmer mere end det er tilladt, og en nærmere undersøgelse viser, at naboen har ret.

Alligevel vælger regionen i 2020 at forny Kudsk & Dahls tilladelse til at udvinde råstoffer i grusgraven. Dog med den betingelse, at de skal få støjniveauet ned til det niveau, reglerne foreskriver.

Men den løsning er naboen ikke tilfreds med, så han vælger derfor at klage over regionens beslutning om at forny tilladelsen til Kudsk & Dahl.