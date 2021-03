Rejserestriktioner forlænges: Skærpet grænsekontrol fortsætter

Nyt efter påske



Udenrigsministeren og justitsministeren indkalder partierne bag genåbningsaftalen til politiske drøftelser efter påske.

Der ventes at komme en udmelding inden 15. april om, hvordan rejserestriktionerne kommer til at se ud fremover.

Udrulningen af vacciner og etablering af coronapas ventes at blive et centralt element for genåbningen af rejser for de danske borgere.

Det danske digitale coronapas er under udvikling og ventes klar i maj, skriver ministeriet.

Desuden forhandler EU om et fælles certifikat, som også kan muliggøre rejser. Ifølge Udenrigsministeriet presser regeringen på "for, at den fælles EU-løsning bliver klar inden sommer". Det skriver Ritzau.