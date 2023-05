Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen hos Sydbank forsikrer folk om, at selvom renten på et SU-lån er firedoblet, så er der ingen grund til at panikke.

- Men hvis man spørger mig, vil jeg sige tænk dig rigtig godt om. Lad være med at være så bange for de renter, for typisk er SU-lånene ikke så store. I gennemsnit skylder man jo under 100.000 i SU-lån, siger Ann Lehmann Erichsen.