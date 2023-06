Restaureret verdensberømt kunstværk genopføres

Kunstværket blev først indviet i 1993, hvor den fik lov at stå på H.P. Hanssens Gade indtil 2008. Herefter blev den fjernet for at gøre plads til byfornyelse - og har altså indtil den dramatiske transporttur stået på en mark i Sdr. Hostrup.

Telemuren består af cirka 18.000 teglsten, og strækker sig over knap 50 meter og er omkring 1,75 meter høj.