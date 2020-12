Rikke plages af ulovlige kanonslag: - Jeg har næsten ikke bevæget mig ud

Politiet ”erklærer nattero” efter klokken 22

Men det er ikke kun anholdelser og ransagninger, der skal sætte en stopper for problemet.

Blandt andet har politiet på Twitter flere gange mindet om, at straffen for at kaste fyrværkeri efter andre er blevet hævet med en tredjedel.

Samtidig har Syd- og Sønderjyllands Politi gennem de seneste uger opfordret sønderjyderne til at pakke raketterne væk om aftenen – og blandt andet i et tweet ”erklæret nattero” efter klokken 22.

Henning Marcussen understreger dog, at erklæringen kun er en bestemt opfordring til at lade folk få nattero.

- Vi håndhæver det jo ikke, for det er legalt at fyre af hele døgnet indtil lige efter nytår. Medmindre det er kanonslag, selvfølgelig.

Og selvom Rikke Asmussen tvivler på, at larmen ikke også vender tilbage næste år, håber hun, at de unge sønderjyder tager opfordringen til sig.

- Best case scenario vil jo være, at det forsvandt. Men jeg har svært ved at se, hvad man skulle gøre ved det. Jeg tror, det er svært at slå det helt ned.