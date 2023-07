Så i år var han naturligvis kommet for at forsvare sin titel. Selv mente han forud for de sidste runder søndag, at det ikke lige lå i kortene.

- Der er vind, og der er glat, når vi rider. Ringridning er aldrig let, men det er forholdsvis svært i dag, fortæller Torben Kaufmann.

Og de forudsigelser holdt da også stik, da Ringriderfesten i Aabenraa fik en ny vinder i år.

Carina Jessen Clausen fra Haderslev tog sejren.