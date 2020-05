S-ordfører: Hverdagen og normaliteten kommer snart tilbage i grænselandet

- Vi vil bringe normaliteten tilbage for jer. I skal kunne gøre det, I er vant til.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) på fredagens pressemøde direkte til borgerne i grænselandet både syd og nord for den dansk-tyske grænse.

Læs også Mindretal havde forventet mere af statsministeren

Nu uddyber Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen, der både er valgt og bosat i Sønderjylland, hvad det helt konkret betyder.

- Vi skal nu i gang med en nærmere afklaring om, hvordan “normaliseringen i grænselandet” konkret strikkes sammen og administreres. Men for de tysk bosiddende, det ender med at omfatte, kræves efter 15. juni ikke længere “anerkendelsesværdige formål” for at komme ind i Danmark, siger Jesper Petersen til TV SYD.

Han forventer, at alle med bopæl i et nærmere defineret geografisk område på den tyske side af grænsen fra den 15. juni frit vil kunne passere grænsen til Danmark akkurat som før corona-lukningen. Fra samme dag vil alle danskere også igen frit kunne rejse frem og tilbage over grænsen.

Grænseområde får særlig indrejsestatus

Hvor stort det tyske geografiske område med særlig indrejsestatus til Danmark bliver, kommer til at afhænge af bl.a. en dansk sundhedsfaglig vurdering, siger den socialdemokratiske politiske ordfører Jesper Petersen.

- Når “normaliseringen i grænselandet” i løbet af de næste uger har fundet sin endelige form, betyder det eksempelvis, at Tønders forretninger igen kan få besøg af tyske kunder fra nærområdet syd for grænsen. I det hele taget vil grænselandets beboere frit og på lige fod kunne besøge hinanden på tværs af grænsen, siger Jesper Petersen.

Arbejdet med at udforme og udmønte “normaliseringen i grænselandet” går i gang straks efter pinse og vil være klar til den 15. juni.