Så er kronprinsen kommet på sygehus

Det er en stor festdag på Sygehus Sønderjylland Aabenraa, for her bliver det færdige akutsygehus indviet. Det sker, når Hans Kongelige Højhed Kronprinsen kommer og klipper det røde bånd.

Ud over Kronprinsen kommer der 200 særligt indbudte gæster herunder regionsrådsformand Stephanie Lose og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

- Jeg er utrolig stolt over, at så mange mennesker fra det officielle Danmark vælger at komme forbi for at fejre Sønderjyllands nye Akutsygehus, det er en stor ære for os, siger administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau.