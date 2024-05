Så mange unger kan storkene give i år

Man siger, at storke ruger i 33 dage, men forældrene kan godt udsætte rugningen af det første æg til det andet er lagt, forklarer Storkene.dk's næstformand, Mogens Lange.

- Det gør de instinktivt for at sikre bedst mulig overlevelse af flest mulige unger i et kuld. Storkeunger skal helst komme til verden meget tæt på hinanden, for hvis en unge først kommer til verden en uge efter, at den første unge er klækket, så kan der være alt for stor størrelsesforskel på ungerne, og den eller de mindste unger risikerer at blive tromlet af de større søskende, så de ikke får mad nok.

Sidste år lagde Connie også fem æg, hvoraf kun fire klækkede.

Det femte æg var sandsynligvis ubefrugtet, så der kom aldrig en unge ud af det, og desværre døde to af ungerne kort efter, de var kommet til verden.

- De døde inden for et døgn efter, at de kom til verden. Der kan være mange årsager til, de ikke klarer den. Ungerne kan have haft sygdom, eller måske har de brugt for mange kræfter på at klække sig fri, eller også har de spiste noget, som de ikke kunne tåle.

- Det er en teori, og vi ved reelt ikke, hvorfor de døde. Og uanset hvad de døde af, så er det mere reglen end undtagelsen, at der går storkeunger til hver sæson. Det er naturens gang, minder Mogens Lange os om.

Vejret og føden - med- og modspillere

Når ungerne forhåbentlig lige om lidt ligger i reden, så kan næste udfordring blive vejret. Foråret har ikke været specielt varmt, men koldt og regnfuldt.

- Hvis det fortsætter sådan her, så kan regn og kulde også udfordre overlevelseschancerne for de små unger, siger Jess Frederiksen, der er formand i storkeforeningen.

Men alt er heldigvis ikke kun skidt. Padehuller giver håb for storkenes overlevelse.

- De vandhuller, der er lavet omkring reden i Smedager de senere år, virker efter hensigten. Der er kommet meget mere liv i dem i form af padder og andre smådyr, og det er virkeligt godt for storkenes mulighed for selv at finde føde til ungerne, siger Jess Frederiksen.