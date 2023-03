Et år efter optagelserne sluttede, er der sket meget med deltagerne. To har fået kærester. Fire har fået arbejde. Alle fortæller, at fællesskabet med ligesindede ikke blot har givet dem en motivation til et vægttab over et år.

Det har også givet dem en indsigt i deres liv og forbrug af mad, som ikke var hensigtsmæssigt.

Jacob Hansen fra Aabenraa har ændret sit udseende med et stort vægttab samt bestået brandmandsprøven, så han kan fortsætte som frivillig brandmand.