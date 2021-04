Sådan kan du undgå at betale negative renter

Normalt har man tjent renter på at have penge i banken, men det er ikke længere en selvfølge.

For de seneste år har renten været helt nede på nul eller negativ, hvis man har en opsparing af en vis størrelse.

De fleste danske banker har derfor indført et loft på mellem 100.000 til 250.000 kroner, der ikke skal betales negativ rente for, mens beløb over bliver ramt.

Her kan du få nogle gode råd til, hvordan du kan forvalte din formue og slippe for at skulle betale for at have penge i banken.



Brian Stjernholm fra Kolding er regionschef i uvildige.dk og finansiel rådgiver. Han kommer her med tre gode råd, der kan begrænse udgiften til negative renter.

1. Tjek om der er banker, der ikke kræver negativ rente

Der er fortsat banker, der ikke kræver negativ rente, og hvor man kan oprette konto uden at det behøver være ens primære bank. Det gælder for eksempel Bank Norwegian og Santander Bank. De to nævnte banker har dog for tiden lukket for indskud fra nye kunder. Der er heller ingen garanti for, at de ikke indfører negativ rente på et senere tidspunkt.