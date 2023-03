Med prisen følger 200.000 kroner til UC SYD, og Ida Guldager har allerede nogle ideer til, hvad en del af pengene kan bruges til.

"Vi har længe drømt om at lave et havefællesskab, hvor vi kan invitere STU-elever, lokale specialklasser, bosteder, børnehaver eller gymnasiet til at være med. Det kan give muligheder for at tilegne sig konkret erfaring med, hvor vores mad kommer fra og en forståelse af at dyrke noget," fortæller Ida Guldager.