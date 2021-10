Seks mindre byer i Syd- og Sønderjylland står måske til at få deres egne ungdomsuddannelse

Når man som ung skal i gang med at videreuddanne sig og tage valget om en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse, så er virkeligheden for mange danske unge i de mindre byer, at de er nødt til at pendle til en nærliggende større by for at gå på stx, hf, hhx, eller en erhvervsuddannelse.

Men transporttiden er for nogle af de unge en udfordringen. Beregninger lavet af Børne- og Ungeministeriet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik samt institutionseftersyn fra 2020 viser, at jo længere et ungt menneske har til et af uddannelsesstederne, jo større frafald er der.