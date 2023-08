Skærpet grænsekontrol vækker ikke bekymring hos borgmester

- Efter 6 års permanent kontrol, var vi skeptiske for om lempelsen ville hjælpe. Vi har haft en rigtig god sommer med god mulighed for at komme over grænsen uden ophold. Det er vigtigt for virksomheder og vores eksport, fortæller Jan Riber Jakobsen.

Derfor er håbet for fremtiden også klar:

- Vi har dog også en forhåbning om, at trusseltilstanden normaliseres, så vi igen kan få en normal hverdag.



Lige nu fortsætter den skærpede grænsekontrol frem til d. 17. august.