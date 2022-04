"Skør udlændingepolitik": Lorentzen kræver svar fra minister i Sahar-sagen

Derfor har hun nu rejst et spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren med ønske om en forklaring og et lille håb om en revurdering af sagen.

- Jeg ved godt, at det er et long shot, men nu prøver jeg ministeren, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Minister stoler på vurdering

Onsdag havde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye ikke mulighed for at stille op til interview om sagen. I et skriftligt svar til TV SYD, skrev han i stedet, at "vi skal give folk beskyttelse, så længe der er behov for det" , men at han stoler på den vurdering, som Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet er kommet frem til i sagen.

Torsdag har han heller ikke mulighed for at stille op til interview angående det rejste spørgsmål fra Karina Lorentzen Dehnhardt.

TV SYD har derudover rakt ud til udlændinge- og integrationsordfører fra Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, og Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rahbjerg Madsen. Stoklund er endnu ikke vendt tilbage, mens Rahbjerg Madsen ikke ønsker at stille op, da han "ikke kender sagen tilstrækkeligt."

Mattias Tesfaye har 30 dage til at svare på de rejste spørgsmål i sagen.