Skole pepper idrætstimerne op med andet end høvdingebold og volleyball

Der skal løbes, laves sit-ups (mavebøjninger) og step-ups ved den første station. To og to skal eleverne skiftes til at træne, mens den anden holder pause.

- Jeg glæder mig til at se, hvor hårdt, det bliver, siger Knud Green, som synes, at udsigten til måske at få sved på panden lyder interessant.

- Vi vil gerne have noget mere bredde i faget, så har vi kigget indad. Hvad har vi her i vores forening, som vi selv brænder for og har kendskab til og er interesserede i, og hvor vi har nogle kontakter ind i nogle andre miljøer, som kan hjælpe os videre her, siger Lotte Ellemann Green.

Faktisk er det på grund af Dansk Skoleidræt Kreds Sønderjylland, at der står crossfit på skemaet i stedet for for eksempel høvdingebold.

En politisk aftale om folkeskolen, som blev indgået i foråret, dropper lovkravet. Samtidig bliver der fjernet en times idrætsundervisning, så de ældste elever fremover skal have to i stedet for tre idrætstimer per uge.

Dansk Skoleidræt har derimod udtrykt bekymring over nedskæringen i idrætsundervisningen og over at faget ikke længere skal være et eksamensfag, fordi eksamenskravet ifølge Dansk Skoleidræt ”har været med til at skabe en klar læringsretning for idrætsfaget de senere år.”

- Når vi fjerner kravet om eksamen og den ekstra idrætstime, så er det fordi, vi mener, at faget er blevet for akademiseret. Der er utroligt meget teori, man skal lære, i stedet for motion, og dermed opfylder det ikke målet om mere bevægelse, siger hun.

Derfor er hun glad for, at hun gennem Dansk Skoleidræt kan bidrage til at give idrætslærere – som hende selv – ny inspiration til idrætsundervisningen.

Når vi gør det på denne her måde, så håber vi, at der er nogen, der får øjnene op for, at man kan have noget glæde ved at bevæge sig.

- Dansk Skoleidræt Kreds Sønderjylland gør jo det her for at inspirere undervisere i idrætsfaget til at lave anderledes undervisning. Og så gør vi det jo også for at skabe interesse og glæde hos eleverne.

- Det er jo ikke altid, vi oplever, at alle elever er særligt motiveret for idrætsundervisning. Så når vi gør det på denne her måde, så håber vi jo, at der er nogen, der får øjnene op for, at man kan bevæge sig, og at man kan have noget glæde ved at bevæge sig, siger Lotte Ellemann Green.