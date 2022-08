Skuespillere fra hele verden gæstede sønderjysk gadeteaterfestival

For Dorthe Linddahl, der er formand i den lokale teaterforening Teater i Aabenraa, som arrangerer festivalen, giver det rigtig god mening at lave teater under åben himmel.

- Ideen er at lave noget sjov i gaden, underholde publikum og skabe en fest. For os som teaterforening er det også en måde at vise, hvad teater også kan. Det er ikke kun noget, der foregår inde i en mørk sal, siger hun.

- Når en skuespiller fanger noget i gadebilledet, og laver komik ud af den situation, der opstår, så bliver det rigtig nærværende og intimt, tilføjer hun.