Skybrud i Syd- og Sønderjylland - over 18 millimeter på en halv time

Lille museum er dømt ude for at fremme stort museum

Af Finn Grahndin Udgivet 27. jun

Frivillige vil kæmpe for at museet overlever - måske som kulturhus - men erkender, at det bliver svært og kræver kommunal støtte.

Bramming Egnsmuseum er dømt ude. Hvis man i stationsbyen fortsat vil have et museum, må det foregå på frivillig basis men med mulig økonomisk støtte fra Esbjerg kommune. En arbejdsgruppe på seks personer er netop i fuld gang. I går tirsdag holdt gruppen et møde med kulturchef Ulla Visbech. - Vi er fortrøstningsfulde, siger John Schwartz fra arbejdsgruppen efter mødet. Snæver økonomi Beslutningen er truffet af det nye store fusionsmuseum, Museum Vest, som opstod ved årsskiftet ved sammenlægning af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Sydvestjyske Museer. Her har man ønsket at ”skærpe sin profil og prioritere sine ressourcer” til fordel for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. John Schwartz erkender dog, at de økonomiske rammer umiddelbart ser ud til at blive snævre. - Det bliver ikke nemt, konstaterer han.

Det lille Bramming Egnsmuseum og byens ikoniske vandtårn.

Frivillige vil kæmpe Kulturchefen kan i sagens natur ikke bestemme over politikerne i Kulturudvalget, men har på mødet lagt op til, at arbejdsgruppen næppe skal regne med mere økonomisk støtte end de knap 650.000 kr., som Sydvestjyske Museer og senere Museum VEST årligt modtog som et øremærket tilskud vedrørende Bramming Egnsmuseum. - Vi vil jo gerne have én ansat, men med det beløb bliver det i hvert fald ikke en fuldtidsansat. Vi skal også have fornyet vores IT-system og f.eks have lavet en ny hjemmeside, siger John Schwartz. Til gengæld står der en række frivillige, 15-16-stykker ifølge John Schwartz, der gerne vil arbejde hårdt for, at museet kan fortsætte. Men nok ikke som et museum. Nok snarere som et lokalt kulturhus, siger John Schwartz, der peger på, at gruppen også foreslår en navneændring.

Det socialdemokratiske medlem af Kultur- og fritidsudvalget i Esbjerg, Karen Sandrini, kalder nedlæggelsen af museet i Bramming for "en trist udvikling". Foto: TV SYD

Trist udvikling Nu skal arbejdsgruppen opstille et budget samt udarbejde forslag til vedtægter. Senere skal der holdes en stiftende generalforsamling for det, der formentlig bliver en selvejende institution. - Det er en trist udvikling, siger det socialdemokratiske medlem af kultur- og fritidsudvalget, Karen Sandrini. Hun peger på den store betydning Bramming Egnsmuseum har lokalt for borgernes stolthed over deres by, men også på den tilknytning, de får via museets arbejde. - Med de økonomiske midler museerne fik for nylig fra staten - og her var vi godt med, så undrer det mig, at flere museer bliver sparet væk. Det her vil vi helt klart følge tæt i udvalget, siger hun, og understreger, at hun personligt vil holde skarpt øje med, om Museet Hex i Ribe også bliver ramt.