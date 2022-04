Slik fra grænsehandel blev overset som tilbagekaldt: Nu kommer mor til sygdomsramt barn med opfordring

Jævnlige opkald til vagtlægen. Opkast og diarre i en uge. Senest en tur på sygehuset i Aabenraa for at blive tjekke for salmonellaforgiftning.

Det var ikke sådan, familien Stenger havde forestillet sig at fejre påsken.

Fem-årige Jordan Stenger er normalt en aktiv og glad dreng, men den seneste uge har han kæmpet med at holde mad i maven. Så meget, at han har tabt 3,9 kilo.

Om det er salmonellaforgiftning, har prøverne ikke vist endnu.

Men da Jackie Stenger læste, at flere Kinder-produkter var blevet tilbagekaldt, undersøgte hun, om stregkodenummeret på Jordans halvspiste Kinderæg var på Fødevarestyrelsens liste. For her kunne Jordans ugelange symptomer give mening.

Nummeret stod dog ikke på listen.

Det var først, da hun kom til at tænke på, at chokoladeægget var købt i Tyskland, at brikkerne faldt på plads.

- Nummeret var med på den tyske liste, men ikke den danske. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Så jeg vil bare opfordre alle til tjekke begge lister, siger Jackie Stenger, der er mor til Jordan på fem år.