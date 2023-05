- Den 10. maj er slutdato for at en succesfuld yngletid, og vi ser stort set aldrig storkepar, der begynder at yngle efter. Det er døgnets rytme og lys, som 'fortæller' storkene, at de ikke kan nå at få unger sikkert på vingerne inden efteråret og vinteren, hvis de forsøger senere, siger Jess Frederiksen, der er formand hos Storkene.dk.