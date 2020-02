Slut med kun at spise sund mad: Nu skal børnene selv lave det

Duften af nybagt brød, og lyden af grøntsager, der skrælles og hakkes, fylder køkkenet på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Det er velkendte dufte og lyde, men redskaberne, der skinner nypoleret og står knivskarp, er helt nye. Også medhjælperne, der står ved bordene, er nye i køkkenet.

Caroline Lilli Hansen er en af dem. Lige nu er hun i et forløb på julemærkehjemmet, og i stedet for kun at få at vide hvad sund kost og gode vaner er, skal hun selv i køkkenet og have fingrene i dejen.

- Man prøver nogle nye ting. Det er så forskelligt mad, man får hernede, og at man så får lov til at lave det, det er vildt spænende, siger Caroline Lilli Hansen til TV SYD.

Madværksteder skal lære børnene nye smage

I denne uge kunne Julemærkehjemmet Fjordmark indvie sit helt nye køkken, som har plads til, at en fem-seks børn også kommer med ud og får lov til at lave mad sammen med køkkenleder Tina Larsen.

- Planen er, at de skal igennem nogle madværksteder, hvor de lærer at lave sund mad og overskride nogle grænser, så de tør smage på nogle af de ting, de ikke kender, siger Tina Larsen og fortæller, at børnene skal lære at lave både morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider.

Iført hvid kokkejakke og forklæde guider hun børnene og lærer dem, hvordan grøntsagerne skal skæres, eller hvor lang tid bollerne skal bages. Og netop det håber Caroline Lilli Hansen og de andre børn på julemærkehjemmet at tage med sig hjem.

- Det kan være, man skal prøve nogle nye ting, end dem vi plejer at lave. Eller hvis man for eksempel er ude og handle og står i grøntafdelingen og tænker: ’Aj, den kunne være sjov at smage’, siger hun og håber, at hun på den måde kan tage de gode og sunde vaner med sig hjem også.

Caroline Lilli Hansen (t.v.) og veninden Nicoline Hansen (t.h.) er i gang med at forberede dagens mellemmåltid. Foto: Sofie Dupon, TV SYD

Forældrene skal med i køkkenet

Det er drømmen, at børnene netop skal tage de gode vaner med sig hjem, så forløbet ikke slutter, når de fysisk forlader julemærkehjemmet.

- Det er vigtigt, at de oplever den magi, der kan ske, når man laver mad. Mange af vores børn er ikke vant til at have en naturlig gang i et køkken. Det kan være frysepizza eller de nemme løsninger de griber til. De dårlige vil vi gerne bryde, og det får vi pludselig lov til, siger Lasse Balsgaard til TV SYD.

Det er heller ikke kun børnene, der skal med i køkkenet. Planen er, at forældrene på sigt også skal med i køkkenet og deltage i madværkstæderne – og den idé er Caroline Lilli Hansen helt med på.

- Nogle gange så tager mine forældre det, der er nemmest. Det kunne være fedt, hvis de kom og spurgte, om vi ville være med, for det gør de nemlig ikke så tit.