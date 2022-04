Smugler stoppet ombord på Flexbus – havde 4.000 ulovlige piller i bagagen

Syd- og Sønderjyllands Politi stoppede manden i en kontrol, da manden forsøgte at krydse grænsen ombord på en Flexbus. Her fandt politiet en stor mængde dopingmidler, der er ulovlige at føre ind i landet.

Den 43-årige blev anholdt og sigtet for smugleriforsøget. Dommeren ved retten i Sønderborg har foreløbigt varetægtsfængslet manden i fire uger.