Socialdemokrat vil genindføre store bededag

- Store bededag bliver ved med spøge, så jeg kunne da godt tænke mig, at vi erkender, at det var en fejl at fjerne store bededag og så genindfører den, siger Theis Kylling Hommeltoft, og fortsætter:

- Det skal samtidig siges, at jeg ikke håber at Store Bededag bliver et tema under valgkampen, så jeg ser helst at snakken om den tidligere helligdag lukker.

Men er det ikke hyklerisk at sige, at du ikke håber, at store bededag bliver et tema under valgkampen, samtidig med at du italesætter netop store bededag i dit opslag?

- Jo, det kan du sige, men helt ærligt, så ser jeg helst at store bededag ikke hjemsøger os længere, siger Theis Kylling Hommeltoft.