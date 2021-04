Søndag begynder med kulde og sne

I løbet af dagen går nedbøren over i regn, men indtil da skal man passe på i trafikken.

- Der er risiko for lokalt sneglatte veje. Jeg tror kun, der bliver tale om et par centimeter sne. I eftermiddag går det over i regn til slud, og midt på eftermiddagen kommer der opholdsvejr sydfra, siger Hans Lindberg, meteorolog hos DMI.

Det bliver desuden ret blæsende med let til frisk vind mellem øst og nord, ved kysterne stedvis hård vind.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der i løbet af de tidlige morgentimer er saltet i hele politikredsen. Indtil videre er der dog ikke registreret uheld i trafikken på grund af glatte veje.