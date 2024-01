Sønderjyllands eneste vinterherberg er lukningstruet

For at kunne gør brug af et tilbud om et almindeligt herberg eller forsorgshjem er der krav til, at man skal visiteres og skrives op på stedet. Her er der i princippet ingen øvre grænse, for hvor længe man kan opholde sig på stedet.

Ved et vinterherberg, eller nødherberg som det også kaldes - frafalder disse krav, hvilket gør det muligt at komme ind fra gaden og få sig en seng at sove i for en nat, hvis der vel at mærke er pladser frie. Men man skal forlade vinterherberget morgenen efter, da det ikke er muligt at reservere pladser.

Socialstyrelsens har en pulje til det formål at drive vinterherberg. Den består af godt og vel 10 millioner kroner, og her kan aktører ansøge om en del af puljen mod at drive tilbuddet over to vintre.

Kilder: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (også kaldet VIVE), Blå Kors og Socialstyrelsen.