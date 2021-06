Sønderjyllands første pride: Vi vil bevise, at landselen er inkluderende

- Det er fantastisk at være her i dag. Vi vidste jo ikke rigtig, hvad vi skulle forvente, men en ting er, at der er kommet så mange, men at der var så mange, der kiggede på, og som heppede på os. Det var virkelig den fest og de farver, som vi havde håbet, siger Jonas Haase.

Han tilføjer:

- Det bekræfter bare, der har været brug for den her pride, for folk har rost os, og de har været med til festen. Vi vil bevise, at Sønderjylland er en inkluderende landsdel, siger han.