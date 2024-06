Sønderjysk forretningsmand udlover dusør for særlig bil

Det er ikke første gang, at Familien oplever tyverier i maskinhallen. Der er både blevet stjålet motorsave og andre maskiner.



- Det er skide træls, at vi ikke kan have vores ting for os selv, siger Peter Fogtmann.

Ved hjælp af et Facebook-opslag og en dusør på 5.000 kroner søger Per Fogtmann hjælp til at finde familiens stjålne bil.



- I bund og grund er det for at få noget interesse. Det er sådan nogle ting som en dusør, der griber folks opmærksom. Man skal råbe højt for at blive hørt.



- Vi får den ikke dækket af forsikringen, så hvis vi kan få den tilbage for en dusør, så er det så fint, siger forretningsmanden.

Det er ikke en hvilken som helst bil, der blevet stjålet, for ifølge forretningsmanden, så kører der ikke mange af den slags rundt i Danmark.

- Det er en Mazda BT-50 pickup. Man ser ikke sådan en bil så tit.

Med opmærksomheden og dusøren håber han, at bilen kan komme hjem igen.

- Vi vil ikke nogen noget ondt. Vi vil gerne have bilen tilbage, fortæller Per Fogtmann.