Sønderjysk genbrugsbutik åbner uden personale

I den nye butik kan man 360 dage om året lukke sig selv ind i lokalerne i Storegade i Aabenraa, mellem klokken 6 og klokken 22. Og ligesom man selv skal lukke sig ind - så skal man også selv sørge for at betale via MobilePay, inden man forlader butikken.

Den første af sin slags

I det store billede er selvbetjeningsbutikker ikke en ny form i sig selv - mange kender måske konceptet fra deres lokale blomsterbutik eller endda nogle supermarkeder.

Men butikken i Aabenraa ér altså den første af sin slags under Røde Kors, og vil dermed også fungere som en 'testbutik'.

- Hvis butikken i Aabenraa bliver en succes, så vil vi gerne se på at udbrede konceptet flere steder i landet, siger Tina Donnerborg.

Vil stadig benytte frivillige

Selvom butikken er 100 procent ubemandet, så er det altså ikke ensbetydende med, at man ikke kan komme til at støde ind i nogle af de frivillige fra Røde Kors i butikken.

De frivillige vil stå for opfyldning af varer, ligesom de regelmæssigt vil besøge butikken for at sikre, at den fremstår i pæn orden og er indbydende for kunderne.

På den måde ser Susanne Frank, der er formand for Røde Kors i Aabenraa, også en stor fordel i de udvidede åbningstider for de frivillige.

- Vi har ikke døgnåbent, men vores frivillige kan komme på hvilket som helst tidspunkt af døgnet, hvis man for eksempel vil hjælpe med at trimme butikken, siger hun til TV SYD.