Sønderjysk havn har kronede dage

1,9 millioner tons.

Så meget gods blev der losset eller lastet på Aabenraa Havn i løbet af 2021.

Det er på mange måder historisk for havnen, der ikke har leveret et bedre årresultat siden finanskrisen.

Det skriver Aabenraa Havn i en pressemeddelelse.

De mange tons er samtidigt en stigning på 13 procent i forhold til 2020.

Og den stigning kan man særligt takke det såkaldte bulkgods for.

Eksempler på bulkgods kan være korn eller sand. Godset skal med andre ord være tørt eller flydende, samtidigt med at det skal transporteres upakket.



– Rigtig mange havne er forsvundet, og af dem, der er tilbage, er det langt fra alle, der har havnedybde, kajmeter og kapacitet nok til at håndtere bulk. Nærmeste alternativ er Nyborg Havn, der dog slet ikke kan håndtere samme mængder, som vi kan her i Aabenraa, siger havnedirektør Henrik Thykjær i pressemeddelelsen.

Vigtig for virksomhederne

Havnedirektøren hæfter sig ved, at det vil blive dyrt for virksomhederne og miljøet, hvis 1,9 millioner tons bulk skulle transporteres i lastvogne fra Østfyn til Sønderjylland, og derfor spiller havnen i Aabenraa en vigtig rolle for lokale virksomheder.

Bulkgodset anser han nemlig som en livsnerve for mange sønderjyske såvel som nordtyske virksomheder inden for industri, bygge- og anlægsbranchen og landbruget.

– Deres drift og produktion er afhængig af bulken, der enten ankommer til eller udskibes fra Aabenraa Havn, siger Henrik Thykjær.