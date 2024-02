Sønderjysk købstad fremmes i ny bog

Med sin beliggenhed i bunden af en lang, dyb fjord blev Aabenraa i 1700-tallet gradvis centrum for skibsfarten i området. Det deraf følgende økonomiske opsving var så markant, at byggeriet fik et samlet skub, som har betydet meget for byens homogene udtryk, både hvad angår strukturen og de enkelte bebyggelser.

Selv om Aabenraa rummer bygninger fra både 1700-, 1800- og 1900-tallet, er den oprindelige byplan tydeligt aflæselig i et snoet net af smalle, middelalderlige og brolagte gadeforløb med små pladsdannelser. Både gadeforløbene, belægningen og skalaen på husene bidrager til oplevelsen af et særligt miljø, og de fortællende elementer oversætter så at sige den voksende købstads historie fra 1700-tallet og frem. Centralt i kulturmiljøet ligger Skt. Nicolai Kirke frit øverst på bybakken afgrænset af de to parallelle hovedgader, Nygade og Storegade.

At bevare fremfor at bygge nyt er årsag til, at den sønderjyske købstad hives frem som pragteksemplar i en krisetid.- Med klimakrisen er der kommet et større fokus på at bevare og omdanne bygninger og kulturmiljøer i stedet for at rive dem ned. Vi håber, at bogen kan bidrage til en lokal debat om, hvordan man bedst bevarer og udvikler de kulturmiljøer, man har i lokalområdet, siger Simon Ostenfeld Pedersen, som er lektor ved Arkitektskolen Aarhus medforfatter til bogen.

Flere steder findes de karakteristiske gavlhuse fra 1700-tallet, heraf blev en række i den centrale Slotsgade opført, da en voldsom brand i 1708 havde lagt den ene side af gaden øde. I udkanten af kulturmiljøafgrænsningen – sydvest for den oprindelige bykerne ved åen, der har givet byen navn – ligger Brund­lund Slot og Brundlund Slotsvandmølle med oprindelige dele fra henholdsvis 1470 og 1530. De bærende bevaringsværdier i Aabenraa bymidte knytter sig til slotsanlægget med den gamle mølle samt den visuelle og fysiske forbindelse herfra til den gamle bykerne. Brundlund Slot og Skt. Nicolai Kirke afspejler byens lange historie som symbolske fyrtårne fra forskellige tidsaldre. Desuden indgår de intakte brolagte gader med smøger og pladser i vurderingen sammen med byens velbevarede bygninger – herunder 1700-tals­bebyggelsen, hvor især gavlhusene udgør en yderst bemærkelses- og bevaringsværdig kulturarv af national betydning.

Aabenraas bymidte er et eksempel på en velbevaret købstad, hvor de enkelte bygninger styrker helheden, og hvor bevaringsgraden er usædvanlig høj – fra bebyggelsesstrukturen og helt ned i detaljen. I dag står Aabenraa fortsat for betydelig skibsfart og havneindustri i det sønderjyske, og havnen er en af de dybeste i Danmark.

Kilde: Realdania