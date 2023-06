De to andre er Borris mellem Skjern og Sdr. Felding og Sparkær mellem Skive og Viborg.

- Det er fantastisk, vi er simpelthen så glade, fortæller Henning Frisk fra Bolderslev Lokalråd.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Landsbyer i Danmark og Forenet Kredit, og en af betingelserne for at være med er, at der bor færre end 1500 mennesker i byen.



Vinderen får 50.000 kroner til aktiviteter i byen, nummer to og tre får 25.000 kroner hver.