Sønderjysk musiker donerer 60.000 kroner til julemærkehjem

Musikeren Jacob Dinesen donerer 60.000 til Julemærkehjemmet Kollund ved Flensborg Fjord.

Det sker, da Jacob Dinesen udgiver sit femte album, The Joker's Hand, og i dén forbindelse afholdes en releasekoncert på Godset i Kolding.

Her er der inviteret 600 gæster, som alle har betalt 100 kroner. Det samlede beløb på 60.000 kroner har Jacob Dinesen valgt skal doneres. På aftenen vil han overrække en check til en af børnene fra julemærkehjemmet.

Corona-nedlukningen spærrede Jacob Dinesen inde i sin lejlighed, men der kom ingen sange. Det var først, da han begyndte at komme ud blandt mennesker, at sangene begyndte at komme.