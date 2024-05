Sønderjysk skole krydser grænsen og vinder guld

Populært i skolerne

Høvdingebold har gennem flere år været meget populært i skolerne. Det skyldes, at sporten er god til at skabe et godt sammenhold i klasserne.

På holdet spiller drenge og piger sammen, og det er hele klassen, der er med på holdet.

- Alle skal ind og have en rolle, så kan det godt være, at nogle er mere dygtige til at kaste og gribe end andre, men alle skal være med, fortæller Jaco Kjær Hansen, der er stævneleder ved Dansk Skoleidræt.

Fem skoler fra Syd- og Sønderjylland havde kvalificeret sig til finalestævnet. Det gælder Husum Danske Skole, Gustav Johannsen Skole, Esbjerg Realskole, Øster Starup Skole og Kollund Skole.

Bliver du nysgerrig på reglerne i høvdingebold, kan du læse med her