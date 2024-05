SønderjyskE henter forstærkning fra Norge

Det skriver håndboldholdet i en pressemeddelelse.

24-årige Karine Dahlum er hentet hos de tredobbelte Champions League-vindere fra Vipers Kristiansand.

Den 17. juli har hun første træningsdag med resten af SønderjyskE holdet, og det er med begejstring, at hun nu kan kalde Sydbank Arena Aabenraa for hjemmebane.

- Jeg ser frem til at blive en del af SønderjyskE. Klubben har vist en god udvikling de seneste år, og jeg ønsker at bidrage til, at klubben tager yderligere et skridt fremad. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at møde mine nye holdkammerater, trænerne og alle folk i og omkring klubben, siger Karine Dahlum i pressemeddelelsen.