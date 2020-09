Sol og sommervejr overalt - i Sønderjylland op til 27 grader

Det er et højtryk, der i øjeblikket befinder sig over Central- og Østeuropa, som sender varm luft op over Danmark sydfra - og det betyder, at temperaturerne bliver højest i Sønderjylland.

Mandag byder på sol og op mod 20-25 grader og med en svag til jævn vind, og det varer ved tirsdag, hvor det først på dagen kan være tåget. Når tågen er fordampet, venter der endnu en flot og solrig dag.

De fleste steder i landet vil tirsdag opleve temperaturer omkring 20-25 grader.

- Det bliver koldest mod nord og varmest sydover. I Sønderjylland kan man måske komme op på 27 grader, siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, (DMI), tidligt mandag morgen til Ritzau.

Selvom de høje temperaturer kulminerer tirsdag, så bliver resten af ugen fortsat tør og solrig med mellem 15 og 20 graders varme.

- Det er faktisk generelt en flot uge, der venter. Det er ikke så tit, at vi har en hel uge uden regn og vind og med så meget sol, siger Trine Pedersen.