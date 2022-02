Soldater trækkes væk fra den dansk-tyske grænse

- Vi vil fortsat løse opgaven ved grænsen med de nødvendige prioriteringer. Vi bestræber os på, at borgerne kommer til at mærke de midlertidige justeringer mindst muligt, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) ved Syd og Sønderjyllands Politi.

Der vil fortsat være stikprøvevis indrejsekontrol døgnet rundt ved de tre store østlige grænseovergange i Padborg, Kruså og Frøslev, ligesom der fortsat vil være stikprøvevis indrejsekontrol ved de øvrige godkendte grænseovergange samt i togene.

Hjemmeværnet hjælper fortsat med opgaver

Personalet fra Hjemmeværnet, der assisterer Syd- og Sønderjyllands Politi, er ikke omfattet af ændringerne og vil derfor indtil videre fortsat yde assistance ved grænsen.

160 soldater fra forsvaret blev første gang indsat i grænsekontrollen i september 2017 for at aflaste politiet. Dansk politi var og er under pres med blandt andet bandekrig, grænsekontrol og terrorbevogtning.